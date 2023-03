Meteo, in arrivo brusco colpo di coda dell'inverno. In arrivo freddo e neve

Ci sarà un cambio delle condizioni meteo: in arrivo freddo e neve. È previsto un brusco colpo di coda dell’inverno

In arrivo freddo e neve su tutta Italia

Già nel prossimo fine settimana si potrebbero avere dei drastici cali di temperatura. Nella prossima settimana freddo e neve la faranno da protagonisti.

Il colpo di coda dell’inverno arriverà con le fredde correnti polari, che scendendo dal Nord Europa, toccheranno l’Italia dal prossimo lunedì.

Ci sarà quindi un crollo delle temperature in tutta la nostra nazione. Il freddo sarà percepito ancora più intensamente per via dei venti settentrionali.

Prevista neve per martedì

Il giorno in cui farà più freddo è martedì in cui le temperature scenderanno al di sotto della norma sia a nord che a sud dell’Italia. Proprio martedì potrebbero verificarsi delle precipitazioni nevose. Sono molto probabili delle nevicate fino a quote basse soprattutto nelle regioni adriatiche del centro Italia.

La neve si farà vedere anche sull’Appennino Meridionale. Il ritorno dell’inverno riguarderà le temperature e le precipitazioni, ma dovrebbe durare poco.

Dal freddo tornerà il caldo anomalo

Anche mercoledì 29 marzo sono previste basse temperature in buona parte d’Italia. Dopo questo colpo di coda dell’inverno, gli ultimi giorni del mese vedranno un altro drastico cambio di temperature. Si passerà dal freddo al caldo per via di un’espansione dell’Anticiclone Nord-Africano in arrivo sull’Italia.

Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile si avrà quindi un innalzamento delle temperature con pochissimo giorni dalle temperature insolitamente basse rispetto alla norma, che poi si rialzeranno con picchi di caldo anomalo.

