Meteo, allerta maltempo: ciclone Martinho in arrivo, ecco le regioni a rischio

Nuovo vortice in arrivo sull'Italia che porterà condizioni di tempo instabile per tutta la settimana.

Si preannuncia un’altra settimana di tempo instabile sull’Italia per via dell’arrivo del ciclone Martinho. Ecco le regioni interessate dal suo passaggio.

Meteo, maltempo in arrivo: ciclone in formazione

Per l’arrivo effettivo della primavera si dovrà aspettare ancora un pochino su gran parte della Penisola. Questa settimana sarà infatti caratterizzata da tempo instabile in diverse regioni. Il ciclone Martinho infatti sta portando piogge e temporali, nel weekend appena passato è toccato al Nord, ora invece tocca al Centro. Questo ciclone, mosso da un flusso di correnti sud-occidentali in quota, porterà forti piogge e forti venti. Ma andiamo ora a vedere quali sono le regioni interessate dal maltempo.

Meteo, maltempo in arrivo: ecco le regioni a rischio

Come detto la primavera quest’anno è iniziata all’insegna del maltempo. Il ciclone Martinho sta portando forti piogge in diverse regioni. Inoltre, anche le temperature, soprattutto al Nord, sono al di sotto della media stagionale. Clima più mite invece al Sud. Nel corso di questa settimana le regioni interessate dal maltempo saranno la Sardegna, la Liguria, l’Emilia-Romagna, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di domani, 25 marzo, previsti rovesci anche su tutte le regioni del Sud.