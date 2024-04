Meteo, maltempo in arrivo da domani: prevista grandine e neve

Una corrente di aria proveniente dalla Scandinavia provocherà un repentino cambio delle temperature in buona parte della Penisola.

Il weekend appena trascorso ci ha concesso uno scorcio di estate, ma da martedì 16 aprile le condizioni meteorologiche sull’Italia cambieranno radicalmente. Sono infatti previsti forti temporali sul Nordest, dovuti prevalentemente allo spostamento dell’alta pressione verso ovest. La pioggia colpirà anche le regioni centrali adriatiche, sulle quali potrebbero verificarsi fenomeni di precipitazioni intense e grandine. Le previsioni hanno individuato condizioni di maltempo sulle Regioni di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Prevista neve e grandine

Forti rovesci previsti per la giornata di mercoledì, concentrati soprattutto nelle ore pomeridiane. Si avvertirà un rapido calo delle temperature, che in alcune zone scenderanno anche sotto media. Un clima decisamente meno primaverile quello previsto per giovedì 18 aprile, dove venti freddi attraverseranno tutta la Penisola. Prevista neve, anche a bassa quota, sulla dorsale appenninica.

Calo delle temperature

La settimana corrente sarà quindi caratterizzata da una marcata instabilità, che coinvolgerà anche le temperature, fino ad ora piuttosto estive. Un drastico cambiamento del tempo riporterà valori più consoni alla stagione. I termometri scenderanno in particolare nelle zone di Nordest e in gran parte del Centro-Sud, raggiungendo anche livelli sotto la media stagionale.