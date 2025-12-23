Il meteo di Natale in Italia sarà caratterizzato da condizioni invernali, con neve sulle Alpi e sull’Appennino e temporali sparsi al Centro e al Sud. Le festività si aprono tra freddo, venti intensi e piogge diffuse, con un clima instabile che interesserà gran parte del Paese prima di un graduale miglioramento verso Santo Stefano.

Ecco tutti i dettagli sulle previsioni.

Meteo Natale 2025, in arrivo neve e temporali sull’Italia

Le festività natalizie del 2025 si aprono all’insegna di tempo instabile e temperature rigide. Una profonda saccatura atlantica in arrivo dalla Penisola iberica interesserà le Baleari e influenzerà l’Italia per tutta la settimana di Natale, portando piogge diffuse e nevicate fino a quote basse, soprattutto al Nordovest.

Tra il 24 e il 25 dicembre, le Alpi e l’Appennino centro-settentrionale vedranno accumuli significativi, con neve fino a 500-700 metri sull’Appennino e oltre 800 metri sulle Alpi, con punte che supereranno i 50 cm su alcuni rilievi come il Monte Cimone. Le regioni del Nordovest resteranno più nuvolose, mentre al Centro e al Sud si alterneranno rovesci e schiarite, con instabilità maggiore su Sardegna, Campania e lungo l’area ionica. I venti saranno tesi e i mari agitati, con particolare intensità sulla Bora triestina e lo Scirocco tra Tirreno e Sardegna.

Meteo Natale 2025: Santo Stefano e prospettive per la fine dell’anno

Il 26 dicembre sarà caratterizzato da nuvolosità diffusa, con piogge intermittenti in Sardegna e fenomeni più isolati tra medio Adriatico, Puglia e Basilicata. Al Nord Italia si apriranno schiarite, mentre sulle regioni tirreniche e in Sicilia il tempo risulterà più stabile. Venti intensi soffieranno sul Tirreno, in Sardegna e Liguria, mentre altrove saranno più deboli. Le temperature resteranno invariate, con possibile gelo notturno al Nord. Guardando oltre Santo Stefano, le previsioni indicano un miglioramento graduale: un’alta pressione proteggerà gran parte dell’Italia, favorendo giornate soleggiate e condizioni asciutte.

Le Isole maggiori, in particolare la Sardegna, potrebbero essere ancora interessate da correnti instabili nel weekend, ma da lunedì 29 dicembre è atteso un clima più stabile e temperature in rialzo, spesso superiori alla media stagionale, soprattutto al Centro-Nord.