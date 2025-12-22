Come sarà il tempo il giorno di Natale? Ecco le previsioni aggiornate per il 24 e il 25 dicembre 2025.

Mancano tre giorni a Natale ma, come sarà il meteo? Dopo un periodo stabile, da qualche giorno il maltempo è tornato prepotentemente su diverse regioni italiane, ecco dunque cosa aspettarsi per il 24 e 25 dicembre.

Previsioni meteo: ciclone in arrivo sull’Italia

Dopo una fase di tempo stabile e temperature sopra la media stagionale, da diversi giorni diverse regioni italiane si trovano sotto la morsa del maltempo tanto che, per la giornata di oggi, lunedì 22 dicembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla su diverse regioni, ovvero Basilicata, Puglia, Calabria e parte della Sicilia.

Piogge diffuse anche su Piemonte meridionale e Liguria di ponente. Sull’Italia è inoltre in arrivo un ciclone che porterà a un abbassamento delle temperature e dunque all’arrivo del tipico freddo invernale.

Previsioni meteo Natale 2025, ciclone in arrivo: pioggia, neve e correnti fredde sull’Italia

Come abbiamo visto, un ciclone di aria fredda sta arrivando sull’Italia, portando con sé un abbassamento delle temperature, ma anche pioggia e neve. Vediamo dunque le previsioni meteo per la Vigilia e per il giorno di Natale 2025. Iniziamo da dopodomani, mercoledì 24 dicembre: Al Nord il tempo sarà piuttosto instabile, con forti precipitazioni e nevicate in montagna. Nubi irregolari e piogge sparsi al Centro e sulla Sardegna. Leggermente migliore il tempo al Sud ma, nel complesso, sarà una Vigilia con cielo grigio. Veniamo ora a Natale: al Nord avremo un tempo variabile, con schiarite alternate a nubi e precipitazioni sparse. Nuvoloso al Centro e in Sardegna, rovesci sparsi anche al Sud e in Sicilia.