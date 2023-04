Meteo, piogge e temporali nelle previsioni di martedì 18 aprile

Il ciclone non lascia la penisola e sono in arrivo altre piogge e temporali nelle previsioni a breve termine

Sarà ancora incerto e quello che ci ha lasciato nel weekend lo troveremo ancora: le previsioni meteo parlano di piogge e temporali per la giornata di martedì 18 aprile. In tutte le grandi aree dell’Italia il maltempo si farà sentire sia pur con schiarite locali ma ci saranno ancora piogge, in particolare sul medio e basso Adriatico, al Sud e sulla Sardegna centro-orientale.

Piogge e temporali nelle previsioni di martedì

Per quanto riguarda il Nord avremo cielo molto nuvoloso sul versante orientale, a tratti coperto con qualche rovescio, poi soleggiato sul resto delle regioni con le temperature in aumento. I dati parlano di quelle massime comprese fra i 22 gradi di Milano e i 20 di Torino. E al Centro? Lì sono previste piogge e temporali che interesseranno Marche, Abruzzo e Molise. Poi nella seconda metà della giornata anche il Lazio. In Sardegna la mattinata sarà stabile e nel pomeriggio pioverà molto. Temperature fra i 21 gradi di Firenze e i 15 di Roma.

Il Meridione sarà sorvegliato speciale

Maltempo diffuso ed a tratti severo al Sud, con temporali anche intensi su Basilicata e Puglia. Previsto anche qualche rovescio sulle province di Messina e Catania con neve appenninica sopra i 1.800 metri. Temperature massime comprese fra i 18 gradi di Bari e Palermo e i 16 gradi di Napoli.