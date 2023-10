Meteo, le previsioni del weekend

L’ondata di caldo che ha investito l’Italia non si ferma e continua anche durante il weekend. Nel fine settimana si registrerà un picco delle temperature e si toccheranno i valori estivi.

Meteo weekend: le previsioni di sabato 7 ottobre

L’ondata di caldo che ha investito l’Italia non si ferma e continua anche nel weekend. Lo dicono le previsioni degli esperti, che svelano che nel fine settimana si registrerà un picco delle temperature che toccheranno valori estivi, con la sola differenza che le ore di sole saranno meno. Tra le città che avranno temperature anomale troviamo Ferrare, Firenze e Rovigo, con 32-33 gradi, Agrigento, Bologna, Forlì, Lecce, Oristano, Ravenna e Terni, con 31 e 32 gradi, mentre Roma sarà intorno ai 30 gradi. Sabato 7 ottobre sono previste condizioni di bel tempo, con cieli sereni. Qualche nuvola in più lungo le coste occidentali, mentre foschie e banchi di nebbia potrebbero interessare le pianure del Nord-ovest, con temperature in aumento. Il sole sarà prevalente su quasi tutte le regioni del Nord e le temperature massime saranno in aumento, con valori tra i 24 e i 29 gradi. Tempo sereno anche al Centro, con valori massimi tra i 24 e i 29 gradi su tutte le città, così come al Sud, con temperature più alte.

Meteo weekend: le previsioni di domenica 8 ottobre

Domenica 8 ottobre sarà un’altra giornata di bel tempo, con sole e cieli sereni, tranne qualche nuvola solo di passaggio. Il clima sarà caldo, con temperature massime fino a 30-33 gradi al Centro- Nord e un po’ meno al Sud. Il tempo sarà stabile e le temperature saliranno soprattutto al Nordest. L’anticiclone africano si rafforza anche al Centro, con sole e cieli sereni, mari calmi e venti deboli. Al Sud le temperature saranno leggermente più basse, ma sarà una giornata di sole, con cieli sereni e solo qualche nuvola su Calabria e Sicilia.