Anche se la stagione autunnale è iniziata con un “replay” delle temperature estive, il prossimo inverno molto probabilmente andrà a stravolgere l’attuale status quo climatico. Cosa ci riservano le previsioni meteo per l’inverno 2023/2024 meteorologicamente parlando? Già qualcosa è possibile anticipare, in primis l’arrivo delle prime nevicate. In questo articolo daremo info su dove dovrebbe cadere la neve e le influenze climatiche che potrebbero attuare pesanti stravolgimenti.

Previsioni meteo inverno: le prime nevicate

Secondo quanto si legge da Sport.it circa gli indici atmosferici per l’inverno imminente, si prevede un inverno relativamente mite. Tuttavia, viene sottolineato che ciò non esclude la possibilità di brevi ma intense ondate di freddo e neve, come già avvenuto in passato.

Previsioni meteo inverno: il Vortice Polare

Il fattore chiave per determinare le condizioni invernali sarà l’andamento del Vortice Polare, un sistema meteorologico che può influenzare significativamente la circolazione delle masse d’aria in tutto il continente. In sostanza, l’inverno potrebbe essere in gran parte mite, ma con episodi sporadici di freddo intenso a causa delle fluttuazioni del Vortice Polare.

Previsioni meteo: la situazione dal 15 ottobre

Matteo Gussoni, meteorologo di Meteo.it, informa che “dal 15 Ottobre quando una vasta area depressionaria ben organizzata, in discesa dal Nord Atlantico, potrebbe provocare una prima svolta autunnale con il ritorno in grande stile delle piogge”.