Un drammatico incidente stradale, avvenuto nelle prime ore della serata di ieri, mercoledì 4 ottobre, ha tolto la vita ad un uomo di 64 anni. Il pericoloso sinistro si è verificato in località Cascina Belgioiosello, a Corbetta (Milano). Al momento non si conosce l’esatta dinamica di quello che è accaduto: le autorità stanno ancora indagando.

Incidente a Corbetta: la dinamica

Erano da poco passate le ore 21 della serata di ieri quando in località Cascina Belgioiosello, nell’hinterland della città metropolitana di Milano, un uomo di 64 anni ha perso la vita in strada. Il 64enne stava viaggiando tra le vie di Corbetta, sulla strada provinciale 226, al momento del suo decesso. Quella particolare strada è formata da pericolose curve che potrebbero essere responsabili dell’incidente stesso. Al momento, infatti, non si conosce ancora la dinamica del sinistro: i carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruirla nei minimi dettagli.

Incidente a Corbetta: l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono giunti in pochi minuti i vigili di fuoco, coadiuvati dai medici del 118, arrivati a bordo di un’autoambulanza. I soccorritori hanno fatto di tutto per provare a salvare la vita del 64enne, ma tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inconcludenti. L’uomo è morto in strada qualche attimo dopo il suo schianto.