Le forze dell’ordine stanno esaminando il video del bus precipitato da un cavalcavia a Mestre: le immagini registrate della strage suggeriscono che l’autista del mezzo abbia compiuto una “manovra impropria”.

Bus precipita dal cavalcavia a Mestre, il video dello schianto e della “manovra impropria”

L’incidente a Mestre è stato ripreso dalla telecamera posizionata all’altezza del cavalcavia Rizzardi. Chi ha visionato le immagini ha riferito di aver notato un “movimento strano” e ha definito “eccessiva” la manovra compiuta dall’autista del bus elettrico, precipitato sui binari ferroviari dopo aver sfondato il guardrail della rampa, nella serata di martedì 3 ottobre.

A quanto si apprende, le batterie elettriche del veicolo hanno poi preso fuoco, provocando la strage in cui sono morte 21 persone, incluso l’autista, unico italiano.

Per quanto riguarda il sinistro, al momento, le autorità stanno indagando su due ipotesi: un malore improvviso del conducente oppure un colpo di sonno.

Ipotesi e ricostruzioni

Entrambe le ricostruzioni combaciano con la prima ricostruzione dell’incidente effettuata. Il video, infatti, mostra auto in coda in attesa di accedere al cavalcavia sempre molto trafficato mentre il bus si sposta sulla destra con una “manovra eccessiva”, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera. È a questo punto che il mezzo ha sfondato il guardrail.

In merito alla vicenda, è spuntato anche un audio WhatsApp in fase di verifica che sarebbe stato diffuso nella zona di Venezia e Mestre da una donna. La signora afferma che “qualche testimone ha visto l’autobus prendere fuoco nella rampa di salita del cavalcavia e che il conducente non poteva fermarsi perché era stretto fra altre macchine in coda”.