L’incidente avvenuto a Mestre la sera dello scoro 3 ottobre poco prima delle 20 ha visto in totale 21 morti. Il mezzo trasportava in tutto 40 turisti ed è precipitato da un cavalcavia. Le indagini sono ancora in corso, ma Bruno Cherchi, procuratore di Venezia, ha tenuto una conferenza stampa nella tarda mattinata di mercoledì 4 ottobre per fare il punto della situazione.

Incidente Mestre: confermato il numero delle vittime

II magistrato ha confermato il bilancio dell’incidente stradale, che ha causato la morte di 21 persone e il ferimento di altre 15, alcune delle quali in condizioni molto gravi. Le autorità hanno già interrogato le persone non gravemente ferite, mentre i feriti più gravi verranno ascoltati in seguito.

Incidente Mestre: indagini in corso

Le indagini sono in corso, e sono emersi alcuni dettagli rilevanti. L’ipotesi di reato è quella di omicidio plurimo stradale, e l’intera area stradale coinvolta nell’incidente, così come il bus coinvolto, è stata sequestrata dalle autorità.

Incidente Mestre: dove è avvenuto l’impatto del pullman

Stando a quanto emerso di recente “sembrerebbe che il pullman si sia accostato al guardrail, lo abbia seguito per una cinquantina di metri prima di un’ulteriore sterzata verso destra che ha provocato la caduta. Non risulta che ci sia stato un incendio; c’è stata una fuoriuscita di gas probabilmente dalle batterie di litio, ma stiamo facendo tutti gli accertamenti”.