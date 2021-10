Secondo le più recenti previsioni meteo, è prevista un’ondata di freddo e violente nevicate che si localizzeranno principalmente sui rilievi dell’Appennino.

Nei prossimi giorni, è prevista un’ondata di gelo e maltempo che provocherà un drastico calo delle temperature. In questo contesto, si attendono freddo e nevicate sull’Appennino anche sotto i 1.500 metri.

Meteo, prevista ondata di freddo e nevicate sui rilievi dell’Appennino: la situazione in Europa

L’Europa nordorientale è stata travolta da un imponente anticiclone che sta facendo affluire aria fredda nel Continente e si sposta con moto retrogrado da est a ovest, indirizzandosi verso i Balcani.

Proprio nei Balcani, infatti, il clima appare particolarmente freddo e fortemente instabile da ormai alcuni giorni e, anche nella giornata di domenica 10 ottobre, si sono registrate temperature rigide tipiche del freddo autunnale e forti piogge.

Simili condizioni metereologiche si sono verificate soprattutto in Paesi come la Croazia, l’Ungheria, la Bulgaria, la Serbia e il Kosovo e hanno portato le temperature sotto i 10° in molte capitali dell’Est Europa.

Nei luoghi di montagna che si trovano a quote vicine ai 1.000 metri, poi, si sono verificate alcune nevicate.

Meteo, prevista ondata di freddo e nevicate sui rilievi dell’Appennino: le Regioni italiane

Nella serata di domenica 10 ottobre, l’aria fredda portata dall’anticiclone sta viaggiando spingendosi in modo sempre più prepotente verso ovest, raggiungendo l’Adriatico e invadendo anche l’Italia.

Nel corso della notte tra domenica 10 e lunedì 11, infatti, si prevede un considerevole calo delle temperature sull’Appenino e la presenza di nevicate.

Sulla base delle previsioni meteo di lunedì 11 ottobre, si attendono nevicate fino a quota 1.300 metri tra la Toscana orientale e l’Emilia-Romagna e tra quota 1.400 e 1.500 metri in corrispondenza dei rilievi umbri e marchigiani.

Le nevicate, inoltre, verranno accompagnate da forti raffiche di vento concentrate nei quadranti nordorientali. In alcuni casi, quindi, la caduta della prima neve si tramuterà rapidamente in bufera.

Meteo, prevista ondata di freddo e nevicate sui rilievi dell’Appennino: lunedì 11 ottobre

Con il procedere della giornata di lunedì 11 ottobre, l’anticiclone invaderà anche l’Europa Meridionale e si concentrerà sullo Ionio. In questo frangente, in Italia, i fenomeni legati al maltempo diminuiranno in Emilia-Romagna, che sarà caratterizzata da significative schiarite.

Nel pomeriggio e nella serata di lunedì, quindi, la prima ondata di precoce clima invernale localizzata sui rilievi appenninici si esaurirà cedendo il passo a un clima più stabile.