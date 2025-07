Dopo giorni di temperature elevate e afa intensa, il panorama meteorologico italiano sta per subire una significativa trasformazione. L’estate, finora dominata dal caldo africano, sembra pronta a concedere una pausa che potrebbe portare sollievo su gran parte del Paese. Qualcosa di nuovo si sta muovendo in cielo, promettendo un fine settimana decisamente diverso da quelli appena trascorsi.

Ecco le previsioni meteo del weekend.

Pausa dal grande caldo nel weekend: l’ultimo aggiornamento del bollettino ondate di calore segnala miglioramenti

Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, nel weekend la maggior parte del territorio italiano sarà contraddistinta da un rischio molto basso di afa, indicato dal colore verde. Attualmente, la Penisola presenta condizioni generalmente miti, con eccezioni per alcune città meridionali: Catania e Messina rimangono in allerta massima (bollino rosso, livello 3) a causa di pericoli significativi per la salute, mentre Bari, Palermo, Pescara e Reggio Calabria registrano un rischio moderato (bollino giallo).

La giornata più fresca è prevista per domenica, quando quasi tutti i capoluoghi saranno classificati a rischio zero, fatta eccezione per Bolzano e Catania che manterranno un livello di pre-allerta (bollino giallo). L’ingresso di una perturbazione di origine atlantica porterà condizioni di instabilità al Centro-Nord con temporali, rovesci localmente intensi e un calo delle temperature, soprattutto sulle regioni adriatiche. Le regioni settentrionali come Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia saranno soggette a un’allerta gialla per rischio maltempo già dalla mattina di sabato.

Fine settimana dinamico: il ciclone Circe segna il crollo delle temperature e l’addio al caldo africano

Il passaggio del ciclone Circe tra oggi, sabato 26, e domani, domenica 27 luglio, determinerà un significativo cambiamento meteorologico su quasi tutto il territorio nazionale. Dopo giorni di caldo intenso, soprattutto al Sud, con temperature sahariane, il weekend porterà una netta riduzione delle temperature e una maggiore instabilità.

Sabato è caratterizzato da temporali forti su Nordest, Alpi, Prealpi e Triveneto, con estensione alle zone interne del Centro e del Sud, inclusa la Campania, la Basilicata e il nord della Puglia. Il Sud e le Isole maggiori, invece, godranno di un clima più soleggiato ma con temperature in discesa. Domenica, dopo un mattino stabile e soleggiato, si attendono nuovi temporali pomeridiani e serali soprattutto sulle regioni settentrionali, accompagnati da grandinate, raffiche di vento e nubifragi, in particolare su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Il Centro e il Sud manterranno condizioni più tranquille, ma con un clima meno afoso.

Da domenica, infatti, il caldo africano cederà definitivamente il passo, mentre all’inizio della prossima settimana è previsto un ulteriore impulso instabile da Nord, con piogge e un ulteriore calo termico che coinvolgeranno gran parte d’Italia.