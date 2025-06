Italia, il meteo nel weekend sarà il più caldo e afoso di giugno, gravi rischi per la salute della popolazione.

Il weekend del 14 e 15 giugno si appresta ad essere il più rovente del mese con temprature abbondatemente oltre i 25 gradi su gran parte del nostro paese. Vediamo quindi sino a quanto persisterà il ciclone africano e le strategia per combatterlo in maniera efficace.

Meteo sull’Italia, caldo africano con temperature record

Il meteo sull’Italia da metà settimana è decisamente virato sull’estate ed in particolare negli ultimi giorni le temperature sono schizzate verso l’alto, portando condizioni di caldo estremo ed afa che rende le città dei veri e propri forni a cielo aperto.

Il bollino rosso per questo fine settimana prevede sabato 11 città che sono ad alto rischio e domenica il numero cresce addirittura a 15.

Di seguito le città più bollenti di sabato riportate dal sito Leggo.it – Bolzano, Campobasso, Perugia, Frosinone, Rieti e Roma, la domenica vi saranno anche – Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Torino.

Attenzione alle onde di calore

Un grave problema con questo caldo torrido sono le cosiddette Onde di calore, ovvero giorni consecutivi di temperature elevate con assenza di ventilazione che possono essere pericolosi per la salute.

In particolare condizioni di questo tipo sono dannose anche per persone in salute che sono attive, di conseguenza la scelta che i medici raccomandano è quella di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata.