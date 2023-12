Il treno fermo obbliga i passeggeri della metropolitana B di Roma a scendere dai vagoni e camminare al buio nelle gallerie della Capitale. È successo ieri, quando i treni sono stati costretti a fermarsi nei tunnel per un imprevisto che ha coinvolto la linea poi rimasta bloccata.

Guai sulla linea B a Roma: il treno si ferma e i passeggeri camminano al buio in galleria

È successo nella giornata di venerdì 1 dicembre 2023 l’insolito imprevisto che ha costretto i passeggeri della linea B della metropolitana di Roma a scendere dai vagoni e a camminare al buio lungo i tunnel per poter raggiungere la stazione successiva. Gli utenti della metro, rimasti bloccati all’interno del treno, hanno ricevuto istruzioni da un messaggio trasmesso dagli altoparlanti e si sono dovuti avviare verso le porte, sbloccate dal personale per favorire le operazioni di sgombero del mezzo. Tutti i passeggeri si sono così ritrovati in uno dei molti tunnel che caratterizzano il sottosuolo della Capitale, procedendo nel buio in un percorso con grate e parapetti metallici che li ha condotti alla stazione della metropolitana successiva.

La camminata al buio e le reazioni dei passeggeri della metro: ecco cosa è successo a Roma

Cosa ha costretto i passeggeri della metro B di Roma alla inaspettata passeggiata nelle gallerie buie della Capitale? Si è trattata in effetti di una misura preventiva, dovuta alla presenza di una persona sui binari, per la cui salvaguardia è stato interrotto il traffico. I passeggeri che si sono però ritrovati sui treni bloccati sono stati indirizzati dal personale, attraverso dei messaggi trasmessi dagli altoparlanti presenti sui mezzi, ad abbandonare i vagoni rimasti fermi, scendendo dalle porte sbloccate appositamente e incamminandosi su un percorso al buio dei tunnel che li ha condotti alla stazione della metro successiva. I video dell’insolita esperienza sono diventati virali si social di Welcome to Favelas, dove si possono sentire i commenti a volte ironici, altre sconcertati, dei passeggeri coinvolti nell’insolito evento. Gli spostamenti sono poi stati garantiti durante il blocco da una serie di bus sostitutivi.

