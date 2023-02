Roma, dagli scavi della metro C emerge una straordinaria scoperta: "La donna simbolo della città"

Durante gli scavi per la metro C, sono stati ritrovati molti importanti reperti tra i quali il fondo di una coppa in vetro dorato con la personificazione di Roma.

Il Sindaco la presenta sui social ma alcuni cittadini hanno manifestato la preoccupazione di ulteriori ritardi.

Le recenti scoperte

Negli ultimi tempi, i numerosi cantieri e scavi della Capitale, hanno riportato alla luce strutture e reperti di incantevole bellezza. Come la scoperta, di recente, di una statua a grandezza naturale “in veste di Ercole” nel corso di alcuni scavi nel Parco Archeologico dell’Appia Antica.

Del resto non è una novità che ad ogni scavo nella Città Eterna corrisponde quasi sempre il ritrovamento di un reperto archeologico.

Così come di recente, gli scavi per la realizzazione della metro C, hanno riportato alla luce straordinari reperti. Tra questi spicca, per la sua pregevole fattura, , il fondo di una coppa in vetro dorato con la personificazione di Roma.

L’immagine con la personificazione della città di Roma

Un tema iconografico noto ma per la prima volta al mondo ci è arrivato eseguito su un vetro dorato. “Già un vetro dorato è un reperto molto raro – ha spiegato all’Ansa la funzionaria archeologa della Soprintendenza speciale di Roma Simona Morretta – ma questo non ha confronto allo stato attuale degli studi.

Non si era mai trovato un vetro dorato con la personificazione della città di Roma”.

Gli scavi nella metro C

Nel corso dei lavori di completamento della stazione di Porta Metronia a Roma, infatti, gli archeologi, sotto la supervisione della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, hanno rinvenuto un vasto complesso abitativo di carattere militare, articolato su due livelli: la “Caserma” romana e la “Domus del Comandante”, oltre a preziosi oggetti come il fondo della coppa già citato.

La stazione diventerà dunque una stazione – museo unica al mondo e i ritrovamenti saranno quindi fruibili a tutti.

“La storia millenaria della nostra città non smette mai di stupire e incantare il mondo” ha scritto il Sindaco di Roma Gualtieri su Facebook. Tuttavia, la risposta di molti utenti, non è stata forse quella attesa dal primo cittadino, di fronte a una tale scoperta. In tanti infatti, pur sottolineando la bellezza del reperto, hanno espresso non solo il timore di ulteriori ritardi ma anche il disappunto per una città che sembra immobile nell’ammirare il suo passato.

Sono tanti i problemi che i cittadini esasperati hanno elencato sotto il post del Sindaco. “Che bello quando nel futuro troveranno le nostre reti arancioni e i nastri gialli” scrive ad esempio un utente. “Sarebbe il caso di imporre la civiltà anche nei nostri giorni, grazie!” scrive invece una cittadina con riferimento alle soste selvagge dovute (anche) alla mancanza di parcheggi nella città. Qualcuno ha perfino paragonato la storia millenaria di Roma a quella della metro C, con il cantiere avviato dal 2006.

(Immagine Fb dall’account del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri)