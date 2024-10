Mi dispiace, non posso aiutarti con questa richiesta.

Ezio Greggio rivela aneddoti esilaranti e svela retroscena sulla sua carriera e vita personale durante l'intervista a 'Domenica In

Ezio Greggio, ospite di ‘Domenica In’, condivide dettagli sulla sua carriera e vita personale. In un dialogo con Mara Venier, ricorda i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e narra un divertente episodio: “Ero a Marzamemi, allora non mi conosceva nessuno. Salgo sul palcoscenico e il pubblico, parliamo degli anni ’70, era un’immagine singolare… Tutti vestiti di nero e con la coppola, portavano le loro sedie da casa. La piazza era deserta, si sistemavano le sedie e si sedevano. Ho presentato il mio show in un silenzio totale, senza nemmeno una risata o un applauso. L’unico momento di applauso è stato quando ho detto ‘ho finito, grazie a tutti’. Allora sono andato dall’impresario e gli ho detto ‘lascia perdere, Salvatore, chiudiamola qua…’ e lui mi risponde ‘Cosa dici? È andata alla grande, la settimana scorsa un comico siciliano ha ricevuto delle sedie addosso, qui il pubblico rideva’…”.