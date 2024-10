“Roma ricambia l’affetto che provi per lei”. Questa è stata l’affermazione del sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, durante la cerimonia in Sala Giulio Cesare, dove ha conferito a Francis Ford Coppola la prestigiosa onorificenza della Lupa Capitolina.

Coppola riceve l’onorificenza della Lupa Capitolina

Il celebre regista, vincitore di un Oscar, si trovava a Roma per partecipare all’anteprima del suo nuovo film, Megalopolis, che inaugura la Festa del Cinema e il festival Alice nella città. In questo contesto, Cinecittà ha dedicato a Coppola una via e gli ha donato la chiave degli studi di via Tuscolana.

Il ringraziamento del regista

“Vi ringrazio per questo discorso tanto ricco di significato”, ha risposto il regista. “Le mie parole non riusciranno a eguagliare quelle che ho appena ascoltato. Se c’è qualcuno a cui devo la mia gratitudine, sono certamente i miei nonni: Francesco Pennino e Anna Giaquinto da un lato, Agostino Coppola e Mariza Zasa dall’altro. Senza di loro, non avrei avuto il privilegio di essere considerato un figlio dell’Italia, un riconoscimento che per me è di grande valore. A loro e all’essenza stessa dell’Italia va il mio sincero ringraziamento”.