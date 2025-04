In un’intervista emozionante ed esclusiva, Michael Bolton, 72 anni, ha raccontato come sta affrontando la sfida più grande della sua vita, la lotta contro il cancro al cervello.

Michael Bolton e la lotta contro il cancro al cervello, le emozionanti parole

Dopo 50 anni di carriera e di successi nel mondo della musica, la vita di Michael Bolton, cantante statunitense di 72 anni, è stata sconvolta da una diagnosi che fa paura.

Il cantante ha rivelato di essere affetto da glioblastoma, una forma rara e aggressiva di cancro al cervello. In un’emozionante intervista a People, Bolton racconta la sua lotta contro la malattia.

“Così scopri di che pasta sei fatto”

“Stai attingendo alle tue risorse e alla tua determinazione in un modo che non avresti mai immaginato”, ha raccontato Michael Bolton, la cui memoria a breve termine, la capacità di linguaggio e la mobilità è stata compromessa dai trattamenti.

“Cedere alla sfida non è un’opzione – dice a People – ti ritrovi rapidamente coinvolto in un duello. Immagino che sia così che scopri di che pasta sei fatto”.

“Ogni volta che ti trovi in ​​una situazione difficile, sapere di non essere solo è fondamentale“, afferma la star, che di proposito non ha ricevuto una prognosi e ha scelto di rimanere fiducioso. “Aiuta davvero le persone a saperlo. Ricorda loro che non sono sole”.

“Improvvisamente – aggiunge la star – si è accesa una nuova luce che solleva domande, tra cui: ‘Sto facendo del mio meglio con il mio tempo?’. Voglio continuare. Sento che c’è ancora molto da fare sul fronte del combattimento”, dice Bolton. “Ho trovato un titolo per una canzone: ‘Ain’t Going Down Without a Fight'”.

La malattia

Ecco cosa è successo. A Bolton è stato diagnosticato un glioblastoma nel dicembre 2023 dopo un intervento chirurgico d’urgenza, durante il quale i medici sono riusciti a rimuovere completamente un tumore al cervello.

Il cantante ha poi subito un secondo intervento chirurgico al cervello nel gennaio 2024 a causa di un’infezione e, da quando ha terminato la radioterapia e la chemioterapia a ottobre, si sottopone a risonanze magnetiche ogni due mesi per assicurarsi che il tumore non si sia ripresentato.

L’ultima tac, effettuata all’inizio di aprile, era priva di lesioni ma c’è sempre il monitoraggio da seguire, poiché il tasso di recidiva del glioblastoma è di circa il 90%, secondo la Glioblastoma Foundation.

Bolton ha condiviso per la prima volta la notizia della sua malattia con i suoi fan nel gennaio 2024, annunciando su Instagram di essersi sottoposto a un intervento chirurgico al cervello e di essersi preso una pausa dai tour.

La routine: “Trarre il meglio da una situazione difficile”

Michael Bolton vive nella sua casa a Westport, nel Connecticut, dove trascorre gran parte del tempo con le figlie e i sei nipoti: Amelia, 14 anni, Olivia, 13 anni, Dylan, 11 anni, Grayson, 10 anni, River, 9 anni, e Jack, 8 anni, con cui si diverte a giocare a quiz.

La star medita ogni giorno e gioca a golf il più possibile; inoltre, lavora ancora con un personal trainer e prende lezioni di canto, oltre a seguire una terapia vocale con un coach online.

“Trovo conforto in generale più facilmente. Mi dà un senso di apprezzamento più profondo. È impensabile che non si possa non sfruttare al meglio la propria vita“, afferma.

“Credo che sviluppiamo una capacità di gestione dei problemi, e impariamo a trarre il meglio da una situazione difficile. Bisogna essere un tifoso di se stessi”.