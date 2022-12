Michel incontra Xi: "Contiamo sulla Cina per far cessare la guerra in Ucraina"

Un bilaterale delicatissimo durato circa tre ore, Charles Michel incontra Xi e dice: "Contiamo sulla Cina per far cessare la guerra in Ucraina"

Charles Michel incontra Xi Jinping e annuncia di avergli detto: “Contiamo sulla Cina per far cessare la guerra in Ucraina”.

Come spiegano i media internazionali in ordine alla crisi fra Mosca e Kiev il presidente del Consiglio Europeo ha avuto un importante faccia a faccia con il leader di Pechino proprio sul tema della guerra e della possibilità che la Russia di Vladimir Putin veda in Xi un interlocutore accreditato ed influente per far cessare le ostitlità iniziate il 24 febbraio scorso.

Ecco cosa ha detto Charles Michel: “L’Unione europea conta sul contributo della Cina per mettere fine alla brutale occupazione e distruzione dell’Ucraina da parte della Russia”.

Le parole del presidente del Consiglio europeo Charles Michel sono arrivate nel corso di un delicato incontro a Pechino con il presidente cinese Xi Jinping.

L’incontro più rappresentativo fra Ue e Cina

Quell’incontro sarebbe durato circa tre ore ed ha una caratteristica: Come spiega AdnKronos si è trattato “dell’incontro di persona di maggiore livello tra la Ue e la Cina dall’inizio della pandemia nel 2020”. In più, come ribadito da una nota ufficiale del Consiglio Ue, è stato una ‘”opportunità per condurre un dialogo sincero e aperto”.