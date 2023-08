Sono stati comunicati il luogo e la data in cui si svolgeranno i funerali della scrittrice Michela Murgia

Michela Murgia si è spenta ieri all’età di 51 anni: la scrittrice e attivista si è arresa ad una brutta malattia che l’aveva colpita ed era ormai ad uno stadio troppo avanzato per essere curata. La famiglia ha comunicato la data del funerale e il luogo in cui si darà l’ultimo saluto alla Murgia.

Michela Murgia, dove e quando si celebreranno i funerali della scrittrice

Secondo quanto riportato da ‘Ansa’, la famiglia di Michela Murgia ha comunicato che i funerali della scrittrice si celebreranno a Roma nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti, alle 15.30 di sabato 12 agosto.

La scomparsa di Michela Murgia

La notizia della scoparsa di Michela Murgia è arrivata nella tarda serata di ieri e ha sconvolto tutti. In poche ore sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da più parti: politici, vip, personaggi televisivi. Tutti si sono stretti attorno alla famiglia della Murgia. La scrittrice era affetta da un carcinoma renale arrivato al IV stadio e, come lei stessa aveva raccontato a maggio, si aspettava di avere ancora poco tempo da vivere: “Da qui non si torna indietro“.