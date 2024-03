Michele Bravi a cuore aperto: dalla cotta per un Vip al fidanzato, passando per le relazioni tossiche.

Michele Bravi ha un fidanzato di cui è molto innamorato. E’ entrato nella sua vita dopo una serie di relazioni tossiche, che l’avevano profondamente cambiato.

Michele Bravi si sbottona sul fidanzato

Tornato ad Amici di Maria De Filippi come giurato, Michele Bravi ha rilasciato un’intervista sul portale Witty Tv. Si è sbottonato un po’ e ha svelato chi è il Vip per cui ha una cotta:

“Se sono su un app di dating cosa scriverei come prima mossa per fare colpo? Dipende cosa cerco. Però direi un semplice ‘ciao come stai?’. Una celebrità per la quale ho una cotta? Mi viene in mente Timothée Chalamet. Che cosa considero red flag in una persona? L’alito cattivo. La mia serie tv confort? Casalinghe Disperate!”.

In un’altra occasione, invece, ha parlato delle relazioni tossiche e dell’attuale fidanzato.

Michele Bravi: dalle relazioni tossiche al fidanzato

Nel podcast One More Time, Michele Bravi ha raccontato:

“Mi sono sempre messo vicino persone brutte, che non era amore l’ho capito quando sono cresciuto, che si chiamasse dipendenza affettiva l’ho capito sempre quando sono cresciuto. Non era sostegno morale ma atto manipolatorio molto sottile. Poi c’è stato un ragazzo, lui lo conosco dopo tante relazione tossiche e allora mi arrogo il diritto di dire: ‘Se non voglio più essere manipolato divento io il manipolatore’. Conosco questo ragazzo per caso, diventa un gioco facile per me che sono abile con le parole. Questo ragazzo era molto carino ma io dicevo: ‘Non mi interessa, tu sei qua perché mi è comodo’. È rimasto nonostante tutto, e io non capivo, ma a un certo punto mi accorgo che stavo sbagliando tutto, che quello era amore. Lui non ha mai avuto bisogno che chiedessi scusa. E quello mi ha fatto capire che l’amore è saper accettare, saper perdonare nel limite del rispetto per se stessi”.

Michele Bravi: chi è l’attuale fidanzato?

Michele ha concluso:

“Aveva capito che era una reazione a una cosa che c’era stata prima, che era l’ultima parte di un percorso e che lui stava solo aspettando la fine. E quella pazienza, quel saper lasciare andare ho capito fosse amore. Poi è finita, non per litigio o disaccordo, le nostre vite si sono divise perché semplicemente gli è scaduto il visto e lui è tornato dall’altra parte del mondo. È stato molto doloroso perché eravamo molto innamorati, io lo avrei anche sposato pur di farlo rimanere. E qui quel ragazzo mi ha insegnato come si ama una persona: l’atto d’amore più grande che ci siamo fatti entrambi è stato di lasciarci andare. Adesso sto con una persona che non avrei mai pensato potesse interessarmi perché ho riconosciuto l’amore ed è stupendo”.

Bravi, molto geloso della sua vita privata, non ha svelato l’identità del fidanzato.