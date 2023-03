Michele Bravi, la confessione su Maria De Filippi: "Una fuori classe"

Michele Bravi ha confessato a Verissimo alcuni retroscena sul suo rapporto con la conduttrice Maria De Filippi e su cosa avrebbe imparato lavorando al suo fianco.

Michele Bravi: il retroscena su Maria De Filippi

Michele Bravi non ha mai mancato di esprimere pubblicamente la sua gratitudine verso la conduttrice Maria De Filippi e per ciò che avrebbe imparato lavorando al suo fianco. Il cantante ha anche rotto il silenzio in merito a ciò che avrebbe appreso lavorando in alcuni dei famosi show della conduttrice e a Verissimo ha ammesso:

“Sì Amici mi ha un po’ adottato. Devo confessare una cosa su Maria. La scoperta di Maria come professionista – lascio perdere la parte umana perché quelle sono cose nostre – è veramente imparare lo spettacolo con un’enorme fuoriclasse. Lavorare con lei ti dà modo ti capire la naturalezza che va usata. Essere sé stessi quanto tu racconti qualcosa, puoi cantare, ballare o parlare e presentare. Questa naturalezza è la più grande lezione che mi ha dato. Ed è bello adesso dare voce a questa cosa, spero di trasmetterlo bene questo messaggio”, ha dichiarato. In tanti si chiedono se la conduttrice commenterà quanto affermato dal cantante sul suo conto e se i due torneranno presto a lavorare insieme in tv. La conduttrice ha recentemente lasciato tutti di stucco decidendo di tornare a lavoro a pochi giorni di distanza dalla scomparsa di suo marito, Maurizio Costanzo.