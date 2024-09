Michelle Comi, influencer 29enne che vende il suo corpo su OnlyFans,è finita nuovamente al centro della polemica. Questa volta, ha detto la sua sul voto alle donne, dicendosi assolutamente contraria.

Michelle Comi contro il voto alle donne

Ospite del podcast MondoCash, Michelle Comi ha espresso un’altra delle sue perle di saggezza. L’influencer, diventata popolare perché ostenta la vita extra lusso ottenuta grazie alla vendita del suo corpo, è finita al centro delle critiche perché si è detta contraria al voto alle donne. Ricordiamo che il gentil sesso è arrivato ad avere questo diritto il 10 marzo 1946, dopo una lunga e dolorosa battaglia.

Le parole di Michelle Comi

Michelle Comi ha dichiarato:

“Secondo me le donne non dovrebbero votare. Ma se c’è qualcuna appassionata di politica che vuole votare, va benissimo. Io le poche volte che l’ho fatto ho chiesto ai miei genitori chi dovessi votare perché non so un ca**o di queste cose. Non mi informo della politica, che me ne frega. Alle donne non importa di cosa succede in politica. L’uomo invece deve informarsi”.

La 29enne è a dir poco imbarazzante. Possibile che non si renda conto della gravità delle sue parole?

Michelle Comi dopo le critiche: nessun passo indietro

La sua posizione contro il voto ha dato il via ad una polemica non indifferente. Michelle Comi è stata sommersa di critiche, ma non ha fatto alcun passo indietro. Via TikTok ha pubblicato la sua replica e si è detta più che convinta del suo pensiero: le donne non dovrebbero avere accesso al voto perché non capiscono nulla di politica. Gli uomini, invece, sì. “Ma veramente devo spiegarvi perché le donne non devono andare a votare? Ma ragazzi, un po’ di cervello?“, ha esclamato la 29enne. Appunto, un po’ di cervello, giusto un po’.