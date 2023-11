Michelle Hunziker e Carollo ancora insieme: "Sono molto presi"

Michelle Hunziker è stata avvistata nuovamente in compagnia di Alessandro Carollo, e sembra che la storia tra i due sia diventata sempre più importante.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo di nuovo insieme

Michelle Hunziker è stata avvistata da Chi mentre si dirigeva a casa sua, a Milano, in compagnia di Alessandro Carollo. I due sono apparsi più felici e uniti che mai e, secondo il settimanale di Alfonso Signorini, sarebbero talmente “presi” da aver già deciso di fare le presentazioni in famiglia. Entrambi sarebbero stupiti dalla particolare sintonia sbocciata tra loro, e in tanti si chiedono quindi se la loro storia sia destinata a durare.

“Carollo è sempre stato un single di ferro, geloso dei propri spazi, della propria intimità, con una carriera di successo come osteopata e fisioterapista che concedeva poco spazio ad altri impegni. Ha curato anche donne famose, è un uomo che ama l’avventura, l’adrenalina, gli piace andare in giro in modo e Michelle è una donna a propria volta sportiva che ama il rischio”, si legge sul settimanale. Prima d’incontrare l’osteopata, Michelle Hunziker era stata legata al chirurgo Giovanni Angiolini, ma la liaison tra i due era durata solamente alcuni mesi. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari?