Michelle Hunziker: "Quando avevo i poster di Eros Ramazzotti appesi in camera"

Ospite a Verissimo, Michelle Hunziker ha confessato alcuni retroscena sul suo rapporto con l’ex marito, Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti Ramazzotti: il legame

Oggi Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno un profondo e speciale legame e la stessa showgirl, ospite a Verissimo, ha parlato di quando (ancora giovanissima) aveva i poster di quello che sarebbe diventato suo marito in camera. “Avevo tutti i suoi poster”, ha affermato, rivelando anche come avrebbe fatto a realizzare tutti i suoi sogni diventando una delle più famose conduttrici tv.

Michelle Hunziker: la confessione sui suoi desideri realizzati

Oggi Michelle Hunziker è più felice che mai grazie alla sua famiglia e all’arrivo del piccolo Cesare, il primo nipote che ha avuto grazie a sua figlia, Aurora Ramazzotti. Parlando dell’arrivo del bebè e della sua felice famiglia allargata, la showgirl ha confessato anche alcuni dettagli sul suo rapporto con l’ex marito, Eros Ramazzotti, e su come sia riuscita a realizzare molti dei suoi sogni.

“Lo dico sempre, lo so che è difficile credere che i sogni possano diventare realtà, ma se ce l’ha fatta una ragazzina che viveva Ostermungingen, dove eravamo in 300 anime e proprio… quante potevano essere le probabilità che facessi questo mestiere? Praticamente nulle. Invece bisogna tenere l’asticella sempre alta. Anche se sembra che sia impossibile niente è impossibile, perché se uno col cuore brucia per qualcosa, ce la fa, bisogna crederci tanto”, ha svelato per la prima volta il volto tv.