Micol Olivieri gioisce per la spunta blu su Instagram: "Ti cambia la vita? Ridicola"

Micol Olivieri ha gioito via social per esser riuscita a ottenere un profilo verificato e a seguire ha risposto agli haters che l’hanno insultata per la sua reazione.

Micol Olivieri insultata: la reazione

Nelle ultime ore Micol Olivieri è riuscita a ottenere l’ambita spunta blu su Instagram ma in molti, sui social, l’hanno presa di mira proprio a causa della questione. “Io ti ho sempre seguito ma vorrei capire una spunta blu ti cambia la vita? Perché devi pagare qualcuno per averla. Mah siete tutti ridicoli. Davvero inutile”, ha scritto un utente, a cui la stessa attrice ha risposto affermando: “La spunta blu ti garantisce: account verificato (identità verificata), assistenza Meta dedicata e protezione del profilo”, e ancora: “Non mi serviva certo per sentirmi “famosa” o più degli altri. Ad oggi con l’abbonamento possono richiederla tutti ma non è detto che venga accettata”.

Di recente Micol Olivieri è finita nell’occhio del ciclone anche per alcune delle sue dichiarazioni sull’ora di religione nelle scuole e molto altro. L’attrice è sposato con Christian Massella e ha una figlia, Arya, di cui parla spesso attraverso i social. In tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata.