Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: hotspot di nuovo al collasso

Proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Nella notte sono infatti approdati sull’isola altri 65 rifugiati, 18 dei quali sono stati rintracciati dai carabinieri sulla spiaggia di Cala Croce e 57 sono stati trasbordati dalla nave Cassiopea sulla motovedetta Cp327 della Capitaneria che li ha condotti a molo Favarolo. L’hotspot è nuovamente al collasso.

È sempre emergenza migranti a Lampedusa: l’hotspot è ancora al collasso, mentre continuano senza sosta i trasferimenti

I migranti ospitati al momento nell’hotspot di Lampedusa sono 1.161, di cui 295 sono minori non accompagnati. I trasferimenti di ieri, ad opera della prefettura di Agrigento e coordinati dalla polizia, hanno permesso di alleggerire le presenze, con ben 1.269 i profughi spostati nell’arco di 24 ore, ma la situazione resta comunque critica.

Soltanto ieri infatti si sono susseguiti 18 sbarchi, ma i trasferimenti proseguono a ritmo serrato. Nella giornata di oggi è infatti previsto il trasferimento di poco meno di 200 migranti, ciò consentirebbe all’hotspot di vedere il numero di ospiti scendere sotto quota 1.000 persone.

Bonaccini: “Il governo chieda scusa sui migranti“

Aspre critiche all’indirizzo del governo Meloni arrivano dal presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, alla vigilia dell’incontro con il ministro Piantedosi e i sindaci sul tema: “Io sono sbalordito da un governo che vede una maggioranza che, sul tema migranti, per anni ha usato slogan che oggi dimostrano la loro totale inefficacia: almeno scusa dovrebbero chiederlo. Dell’esodo non do certo la colpa al governo, ma c’è improvvisazione della gestione. E i Cpr non serviranno per l’accoglienza“.