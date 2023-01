Migranti: Geo Barents ad Ancona con 73 persone a bordo

La nave Geo Barents di Medici senza frontiere è approdata al molo 22 di Ancona: aveva a bordo oltre 70 migranti soccorsi nel Mediterraneo.

Ancona, in corso le operazioni di sbarco per oltre 70 migranti

Sono in corso le operazioni di sbarco dalla nave Geo Barents nel porto di Ancona. I 73 migranti soccorsi 6 giorni fa in acque internazionali, al largo della Libia, stanno lasciando la nave di Medici senza frontiere.

Del grande gruppo, 16 dovrebbero essere minorenni non accompagnati. In questo caso, dovrebbero essere ospitati all’interno di un ex albergo di Senigallia, gestito dalla Caritas, dove sono già ospiti i minori soli sbarcati dalla Ocean Viking.

Le parole del capomissione di Medici senza frontiere

Giunti al porto, il capomissione di Msf, Juan Matias Gil, ha commentato così l’operazione: