Migranti: Golinelli (Lega), Lamorgese ascolti almeno sindaco Modena'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Modena non ce la fa più ad accogliere i minori stranieri non accompagnati. Perfino il sindaco Muzzarelli si è visto costretto a prendere carta e penna e scrivere al ministro Lamorgese per chiedere interventi urgenti. Il rischio di tensioni sociali è alto.

La titolare del Viminale batta un colpo: se non ne vuole proprio sapere di ascoltare la Lega, che da mesi denuncia la ripresa dell'invasione di clandestini in Italia, ascolti almeno l'appello accorato del primo cittadino di Modena, che è del Pd". Così il deputato della Lega Guglielmo Golinelli.