Migranti, già troppi morti nel 2024

Il 2024 è iniziato da nemmeno un mese completo eppure il primo bilancio che riguarda i migranti e quanti di loro sono deceduti in mare è davvero drammatico. Da inizio anno, infatti, si contano già oltre cento vittime. A rivelare questi dati è l’Organizzazione internazionale per le migrazioni nella persona di Amy Pope, la direttrice.

2024, 100 migranti morti

Il numero di vittime di migranti è persino il doppio o quasi, rispetto all’inizio del 2023, solo un anno fa. E il 2024 è appena iniziato…

Anche una sola morte è una di troppo e il nuovo record di decessi e di sparizioni è un severo monito che un approccio organico è l’unica soluzione a beneficio tanto dei migranti che degli Stati.

Sono state le parole di Amy Pope a tal proposito.

Migranti e vittime, cosa fare?

Secondo la direttrice dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni bisognerebbe optare quindi per un approccio organico come una radicale soluzione al problema. La conferenza di Roma tra Italia ed Africa, ad esempio, è: