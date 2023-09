Negli ultimi giorni, gli arrivi a Lampedusa sono stati un flusso quasi ininterrotto e l’hotspot dell’isola ne ha risentito arrivando ad essere al collasso in attesa che tante persone possano essere trasferite altrove. Quest’ultima notte gli arrivi si sono improvvisamente interrotti, ma secondo quanto dichiarato da Antonio Tajani, la situazione potrebbe ancora peggiorare nelle prossime ore.

Emergenza migranti, Antonio Tajani sugli sbarchi: “A Lampedusa la situazione può peggiorare”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ dell’emergenza migranti a Lampedusa. In questo momento nell’hotspot di contrada Imbriacola ci sono 4.457 persone, di cui almeno 2 mila deviono essere trasferite nella giornata di oggi. “O prendiamo il toro per le corna, o non ne usciamo. Non basta nemmeno la sola Europa per affrontare un problema così enorme, che interessa non solo quasi l’intera Africa ma anche l’afflusso dalla rotta balcanica“ – ha dichiarato stamane Tajani, specificando che non è da escludere che nelle prossime settimane la situazione sbarchi potrebbe addirittura peggiorare.

Il pensiero di Antonio Tajani

Antonio Tajani ha parlato delle possibili soluzioni, sottolineando che l’Italia in questo momento ha bisogno di un appoggio ai livelli più alti della scena politica internazionale: “Abbiamo coinvolto le Nazioni Unite, il G20, abbiamo lavorato a una grande conferenza internazionale che deve essere l’avvio di un vero processo di stabilizzazione del Sahel.”