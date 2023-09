Emergenza migranti, Giorgia Meloni: "La priorità è non farli arrivare"

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato intervistato da Bruno Vespa per la trasmissione ‘Porta a Porta’. La premier ha toccato tutti i temi più caldi di cui si discute in queste ultime settimane in Italia, tra cui soprattutto la questione dell’emergenza migranti.

Giorgia Meloni sull’emergenza migranti: “La priorità è non farli arrivare”

Eloquenti le parole d’esordio della premier nella sua intervista con Bruno Vespa, in cui Giorgia Meloni tira una riga dopo un anno dal suo insediamento: “Io sono in pace con la mia coscienza. Bisogna lavorare ancora di più ma l’Italia dà segnali di crescita molto incoraggianti.” Il presidente del consiglio è stata imbeccata in particolare sull’emergenza migranti: tema sul quale ha dimostrato di avere le idee molto chiare. “La questione dei ricollocamenti è secondaria, sono state ricollocate pochissime persone in questi mesi, è una coperta di Linus“ – dice Meloni “La questione non è come scarichiamo il problema, è fermare gli arrivi in Italia, non vedo ancora risposte concrete.”

Francia e Germania chiudono all’Italia: il commento di Meloni

Nei giorni scorsi, Francia e Germania hanno deciso di bloccare i processi di selezione dei richiedenti asilo arrivati in Italia. Una decisione che, in parte, poteva essere considerata sorprendente, ma non per Meloni: “Io me lo aspettavo, almeno in parte” – afferma il residente del Consiglio – “Noi abbiamo qualche tempo fa comunicato ai nostri partner che non potevamo più riaccogliere automaticamente i cosiddetti ‘dublinanti’ perché i nostri hotspot sono pieni e se la Ue non ci dava una mano a difendere i confini esterni.”