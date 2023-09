Giorgia Meloni è intervenuta durante l’assemblea di Fratelli d’Italia.

“Ogni singolo dirigente è stato passato in rassegna, spesso perfino i semplici simpatizzanti, alla ricerca del niente. Anche la mia storia personale è stata passata in radiografia praticamente dal giorno in cui sono nata. Alla fine è stato un boomerang perché sono riusciti a dimostrare solo che ero esattamente la persona che dicevo di essere” ha dichiarato il Presidente del Consiglio, riferendosi al “fango gratuito” che si è abbattuto sul suo partito.

Leggi anche: Pd, Elly Schlein sul futuro del partito: “Sarà un autunno di mobilitazione nazionale”

Le parole di Giorgia Meloni

Il Premier ha ricordato anche la polemica sulla sorella Arianna: “Militante da quando aveva 17 anni, sempre penalizzata dal fatto di essere mia sorella. Si è volutamente e strumentalmente confuso un ruolo organizzativo come quello di segreteria politica con quello di segretario di Fratelli d’Italia“.

“Abbiamo cinque anni davanti e vogliamo essere giudicati alla fine di questo percorso“, ha dichiarato sul fronte politico.

“Nel partito non esiste la figura del segretario, c’è il presidente, e si chiama Giorgia Meloni, e fin quando voi non deciderete di sostituirmi io eserciterò quel ruolo. E io intendo continuare a fare il presidente di Fratelli d’Italia“. Il Presidente del Consiglio poi si è chiesto: “Ma non sarà che tutto questo nervosismo sugli incarichi tradisca il nervosismo per un mondo impermeabile alle lusinghe e agli interessi dei lobbisti che per anni hanno condotto le danze nelle istituzioni della Repubblica? Beh, è un’altra cosa della quale vado molto fiera. È il vantaggio di non essere ricattabili, poter rimanere onesti“.

Giorgia Meloni ha messo anche in guardia i membri di Fratelli d’Italia: “Nei prossimi mesi il dibattito politico sarà ancora più feroce, gli attacchi si moltiplicheranno, le trappole e i tentativi di disarcionarci anche. I motivi sono due: il primo è che questa stagione si chiuderà con le elezioni europee; il secondo è che noi non ci accontentiamo di aver vinto le elezioni”. Per questo motivo il Premier esorta a “non goderci gli effimeri soddisfazioni del potere, ma a guardare avanti per governare e cambiare le cose che non vanno”. Ho bisogno di tutta la concentrazione, la lucidità, la responsabilità e l’ambizione, nel senso buono del termine, delle quali siete capaci. Perché se qualcuno dovesse pensare che l’anno passato sia stato difficile, signori, temo che non abbiate visto niente“.

Il Premier si è anche rivolto ai suoi alleati: “Sono certa che anche loro siano consapevoli del fatto che il peso che tutti insieme abbiamo sulle spalle è talmente grave da non consentirci di sprecare energie in eventuali atteggiamenti egoistici di qualsiasi genere“.

Ha parlato anche della Legge di Bilancio: “Non sarà facile. Abbiamo poche risorse da spendere grazie ai nostri predecessori che hanno gettato dalla finestra miliardi per tentare di comprare il consenso dei cittadini. Particolare attenzione quindi per le nostre priorità, a partire dalla difesa del lavoro e dei salari, dalla sanità e dalla natalità“.

“Questo sarà anche l’anno della riforma costituzionale, dei primi mattoni della riforma fiscale, della parte più consistente della riforma della giustizia. Sarà l’anno in cui cominciare a mettere mano alla burocrazia, all’emergenza abitativa, in cui rafforzare la scuola del merito“.

“I prossimi mesi saranno anche quelli in cui si vedrà che lo Stato è tornato nelle zone franche“, ha aggiunto Meloni riferendosi anche al decreto Caivano.

Anche il tema dell’immigrazione è stato affrontato: “Un lavoro immane, per cui ci vorrà tempo. Avremo la meglio sui trafficanti, fermeremo l’immigrazione illegale e gestiremo ordinatamente quella legale. So che molti di quelli che ci hanno votato speravano in risultati immediati. Non mi spaventa pagare uno scotto nel breve periodo, perché a me non interessano soluzioni effimere o risposte propagandiste che funzionano sul piano della comunicazione ma durano due mesi per poi tornare al punto di partenza. Voglio risolvere il problema in modo strutturale”.

Giorgia Meloni si è detta orgogliosa per l’Italia, che oggi ha qualcosa di più di quando ne ha assunto la guida.

Il passo indietro di La Russa

Ignazio La Russa, presidente dell’assemblea di Fratelli d’Italia, ha rinunciato a presiedere i lavori del partito a causa del suo incarico di Presidente del Senato.

“Ringrazio Ignazio ma voglio dire che non ritenevo questo gesto necessario, perché noi dobbiamo avere e rivendicare, per noi e per gli italiani che sono d’accordo con noi, gli stessi diritti che hanno gli altri“, ha dichiarato Giorgia Meloni.

Leggi anche: G20, Meloni: “Non era un’edizione facile. Su Ucraina dichiarazione finale di compromesso”