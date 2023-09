G20, Meloni: "Non era un'edizione facile. Su Ucraina dichiarazione finale di compromesso"

L’edizione del G20 di Nuova Delhi si è conclusa dopo giornate intense di lavoro. Molti i temi che sono stati al centro dell’agenda italiana a cominciare dall’uscita dalla via della Seta e che porterà a sviluppare in modo approfondito il partenariato con Pechino. Con l’Unione Europea c’è stato un botta e risposta sulla questione che riguarda le due compagnie aeree ita e Lufthansa. “Vorremmo una risposta”, ha dichiarato a tale proposito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

G20, Meloni sugli accordi con la Cina: “Abbiamo parlato di come

approfondire il partenariato”

Proprio per ciò che riguarda le relazioni tra Italia e Cina, la premier Meloni ha spiegato di aver avuto in bilaterale con il primo ministro cinese Li Qiang con il quale c’è stato “un dialogo cordiale e costruttivo su come possiamo approfondire il nostro partenariato bilaterale”. A tale proposito ha anche dichiarato: “L’invito è reiterato. All’esito di queste valutazioni che stiamo facendo intendo mantenere il mio impegno di una visita in Cina. Ha maggiore senso recarsi in Cina quando avremo maggiori elementi sulla nostra cooperazione bilaterale e su come svilupparla”.

Botta risposta Italia-UE sul caso Ita-Lufthansa

In merito alla questione tra Ita e Lufthansa, la premier Giorgia Meloni ha attaccato l’Unione Europea, affermando: “Curioso che l’Ue blocchi soluzione a problema Ita-Lufhtansa” Il premier è intervenuto anche sulla questione Ita-Luftansa: “È oggettivamente curioso che la Commissione Ue che ci ha chiesto per anni di trovare una soluzione, quando la troviamo la blocchi. Vorremmo una risposta. La questione è stata sottoposta a Gentiloni da Giorgetti”.

L’Unione Europea ha risposto a stretto giro affermando di non aver ricevuto notifiche in merito all’accordo tra le due compagnie aeree. Il portavoce dell’esecutivo dell’UE ha tenuto comunque a fare presente che la decisione di notificare l’accordo spetta alle parti.

“Dichiarazione su Ucraina compromesso importante”

Non ultimo Giorgia Meloni ha affrontato anche il tema della guerra in Ucraina: “Abbiamo lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento specifico all’Ucraina, non era un risultato scontato se si tiene in conto che le ministeriali sono tutte finite senza una dichiarazione finale. È una dichiarazione di compromesso ma la considero comunque importante in questo contesto”.

Ha tenuto infine a ringraziare personalmente il primo ministro Modi: “Voglio ribadire le congratulazioni mie e dell’Italia al primo ministro Modi per la riuscita di questa non facile edizione. L’Italia ha offerto sin dall’inizio collaborazione alla presidenza indiana, soprattutto perché continuiamo a essere convinti che G20 sia un forum multilaterale strategico nella misura in cui consente di dialogare con i Paesi emergenti e del sud globale”.