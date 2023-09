Dopo anni difficili, il Partito democratico sta vivendo un periodo di rinnovamento soprattutto in seguito all’elezione di Elly Schlein alla figura di segretaria. Diverse cose, all’interno del partito, stanno cambiando.

Ravenna, Elly Schlein alla festa nazionale dell’Unità: l’intervento dal palco

“L’ambizione del Pd è non solo unire storie e culture diverse, ma anche immaginare un progetto nuovo, un partito strutturato più a rete che a piramide, con i circoli che sono antenne. Un partito che spalanca le finestre e le porte, dove non ci si trova per stabilire rapporti di forza. Tutti insieme siamo la forza del Pd, nessuno escluso” – ha dichiarato la segretaria del Partito democratico Elly Schlein dal palco della festa nazionale dell’Unità di Ravenna. “Ognuno sentirà un attacco al Pd come un attacco a ognuno di noi, così come ogni vittoria sarà sentita come una vittoria di tutti, non di qualcuno. Dobbiamo essere plurali, larghi, aperti, generosi, insieme.”

Elly Schlein: “Sarà un autunno di mobilitazione nazionale”

Schlein, poi, ha proseguito spiegando quali saranno i piani del prossimo futuro: “Dopo l’estate militante non ci riposeremo: sarà un autunno di impegno e partecipazione. Il Partito democratico è pronto a scendere in piazza per una grande mobilitazione nazionale. E’ il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro.” La segretaria non ha potuto evitare di toccare anche l’annosa questione migranti: “Solidarietà e umanità non sono un reato, diciamolo con forza. Salvare vite fa parte delle regole del mare. Il Pd si batterà per cambiare la legge Bossi-Fini, due nomi due garanzie servono vie di ingresso regolari e regolate.” Poi una chiosa su cosa sia il partito democratico per lei e sulla direzione che esso deve prendere: “Ogni tanto ci accusano di aver spostato il partito a sinistra, non so se ho questa colpa e non so se sia una colpa. Se proprio volete darmi una responsabilità datemi quella di collocare ogni giorno il partito più in basso, fra chi non crede più nella politica, fra chi fatica ogni giorno. Solo così torneremo a vincere.” Per concludere, un messaggio lanciato direttamente a Giorgia Meloni, facendo riferimento ai casi di violenza sulle donne: “Almeno su questo lavoriamo insieme. Servono la prevenzione, l’educazione alle differenze a partire dalle scuole.”