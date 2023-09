Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha parlato del ponte sullo Streto di Messina, facendo alcune comparazioni col reddito di cittadinanza. Salvini ha spiegato, nel corso di un’intervista al Giornale: “Costerà 11-12 miliardi, una cifra ragionevole, una cifra che è meno della metà di quello che è costato finora il reddito di cittadinanza”. E inoltre: “Il reddito si esaurisce subito, il ponte sarà l`opera più importante dell’inizio del secolo ventunesimo”. La struttura, a detta del ministro, sarà “un biglietto da visita straordinario di questo governo e dell’Italia”. Salvini ha infine fatto sapere che il cantiere “partirà l’anno prossimo: i soldi ci sono”.

Ponte sullo Stretto: mancano le risorse?

Riguardo alla presunta mancanza di risorse per la costruzione del ponte sullo Stretto, Salvini ha rassicurato: “No, sono fesserie che scrivono i giornali”. Il ministro dell infrastrutture, nel frattempo, rimane ottimista riguardo alla realizzazione del ponte e rinnova la promessa di avviare i lavori entro l’estate del 2024. Questa data è vista come cruciale perché rappresenterebbe una fase irreversibile per Messina.

Il progetto creerebbe 100.000 posti di lavoro

Salvini ha sottolineato che il progetto del ponte creerebbe 100.000 posti di lavoro, beneficiando sia ai siciliani che ai calabresi. Tuttavia, ci sono opinioni scettiche e contrarie al progetto, spinte in parte dalla ideologia politica. Il leader della Lega ha condiviso queste affermazioni durante la trasmissione “Dritto e rovescio”.