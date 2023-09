"E poi dicono che Taormina è cara": il sindaco De Luca si lamenta del conto a Venezia

Anche il sindaco di Taormina Cateno De Luca si è recato con la moglie nei giorni scorsi a Venezia in occasione del Festival del Cinema. Qualcosa non sarebbe filato del tutto liscio perché sui social, il primo cittadino siciliano ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto di uno scontrino dal quale emerge come in effetti che il conto non fosse proprio alla portata di tutti. Il sindaco di Taormina a tale proposito ha esordito con un velo di sarcasmo: “Min…. a! Tutto era buonissimo … tranne il conto”.

De Luca si lamenta del conto a Venezia: “E poi dicono che Taormina è cara”

Dallo scontrino è possibile notare che tra i piatti ordinati ci fosse anche una porzione di spaghetti al pomodoro. A questi vanno aggiunti due piatti di risi e bisi e rombo alla mugnaia. Se infine si tiene conto di altre voci di spesa come le bibite, il coperto o ancora dessert e calici di vino, il conto sale ad un totale di oltre 300 euro: “Eravamo in quattro … di cui uno per risparmiare ha preso spaghetti al pomodoro ma non credeva che costassero 30 euro! (…] E poi dicono che Taormina è cara…”, ha osservato.

Le reazioni sui social

Non sono mancati, ad ogni modo, i commenti più o meno critici degli utenti al post. C’è chi ha fatto notare: “È ora che chi pubblica gli scontrini dica anche il nome del ristorante ..! Così (almeno ) gran parte degli altri ” prevedibili clienti ” in quel posto non ci vanno più…”. “Non meritano turismo” ha scritto un’altra turista, mentre c’è stato chi ha fatto presente che il sindaco De Luca potrebbe avere letto il menù prima di procedere con l’ordine. Non è stato da meno infine chi non ha espresso sorprese per gli alti prezzi del locale: “Conosco il posto, praticamente sei a 3 minuti da piazza San Marco…. non capisco la sorpresa…”.