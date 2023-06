Cateno De Luca con la testa fasciata in diretta, il sindaco di Taormina: “P...

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, è apparso in diretta Facebook con la testa fasciata: il motivo delle bende e la scoperta della moglie.

Ha fatto spaventare i suoi sostenitori e concittadini presentandosi in diretta Facebook con la testa fasciata: il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha rivelato il motivo del suo strano aspetto.

Cateno De Luca con la testa fasciata in diretta Facebook

Nel pomeriggio di lunedì 26 giugno, il neosindaco di Taormina Cateno De Luca ha fatto preoccupare i suoi sostenitori rendendosi protagonista di una insolita diretta. Dando inizio alla diretta, infatti, primo cittadino si è mostrato con la testa fasciata. Nonostante l’immagine alquanto allarmante, in realtà, a De Luca non è accaduto nulla di allarmante.

Il sindaco, infatti, è da tempo noto per la sua predilezione per le provocazioni teatrali e per lo stile “spettacolare” ed eccentrico. Lo ha confermato, appunto, con l’ultimo appuntamento social.

Il sindaco di Taormina: “Parlo nel sonno, faccio comizi”

Come spiegato dallo stesso De Luca, le fasce che gli avvolgono la testa sono state posizionate per consentire al primo cittadino di Taormina di effettuare l’esame di polisonnografia al quale si sta sottoponendo nelle ultime ore.

A quanto pare, la moglie del sindaco ha notato che l’uomo parla nel sonno. Stando a quanto raccontato da De Luca in diretta, sembrerebbe che tenga addirittura dei comizi mentre dorme.

L’esame di polisonnografia, quindi, serve a valutare i disturbi del sonno e a individuare eventuali anomalie.