La notizia del terribile incidente avvenuto vicino alla stazione ferroviaria di Brandizzo nella notte ha scosso tutta Italia. Cinque operai addetti alla manutenzione dei binari sono stati travolti da un treno che passava ad alta velocità. Nessuno di loro ce l’ha fatta, mentre i due colleghi che sono stati solo sfiorati dal mezzo sono rimasti illesi. Tante le reazioni alla tragedia, una delle prime è stata quella di Matteo Salvini.

Operai investiti dal treno a Brandizzo, Salvni: “Vicino alle famiglie”

Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sui suoi canali social con un post in commemorazione delle cinque vittime dell’incidente del treno di Brandizzo. Salvini ha parlato della tragedia e si è rivolto direttamente alle famiglie degli operai scomparsi: “Terribile tragedia sulla linea ferroviaria Torino-Milano: nella notte un treno ha investito alcuni operai nei pressi di Chivasso. Il bilancio e’ di cinque vittime. Ed è una notizia che mi addolora profondamente: alle famiglie e ai colleghi dei lavoratori deceduti esprimo cordoglio e vicinanza.”

Si indaga sull’incidente: le ipotesi

Al momento, gli inquirenti sono ancora al lavoro per provare a determinare con esattezza quale sia stata la dinamica dell’incidente. Ci sono degli elementi, sulla tragedia, che non quadrano. In primo luogo, ci si chiede perché il treno viaggiasse a tale velocità (160 chilometri orari), ma non è nemmeno chiaro se in quel momento gli stessi operai si trovassero sul binario in seguito ad un’errata comunicazione da parte di qualcuno. Paolo Bodoni, il sindaco della città, è stato molto chiaro al riguardo: “Qualcuno dovrà dire cosa è successo e dare spiegazioni.”