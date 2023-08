Cinque operai di una ditta di Borgovercelli sono rimasti uccisi nella tarda serata di ieri, dopo essere stati travolti da un treno sulla linea convenzionale Torino-Milano. La tragedia è avvenuta a circa un chilometro dalla stazione di Brandizzo, in direzione Torino: solo sfiorati dal convoglio altri due colleghi che sono rimasti illesi.

Torino, tragedia alla stazione di Brandizzo: 5 operai travolti e uccisi da un treno

L’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto in Italia in questo 2023 assume, questa volta, i contorni di una vera e propria tragedia. I sette operai si stavano occupando della sostituzione di alcuni metri del binario quando, inspiegabilmente, si sono trovati in mezzo al passaggio del convoglio tecnico da 12 vagoni. Cinque fra gli operai sono stati falciati dal treno che, secondo quanto raccolto dai carabinieri, in quel momento stava viaggiando ad una velocità di 160 chilometri orari.

La nota di Rfi: la dinamica dell’incidente

Rete ferroviaria italiana (Rfi), poco dopo l’incidente ha pubblicato una nota ufficiale: “Rfi esprime profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti.” La società entra anche nei dettagli di quanto successo: “Un treno non in servizio commerciale ha investito alcuni operai e cinque di loro sono deceduti. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle autorità competenti e di Rete ferroviaria italiana. In quel momento erano in corso interventi di manutenzione da parte di una ditta appaltatrice esterna.” Trenitalia ha sospeso momentaneamente la circolazione sulla tratta, mentre le autorità si stanno prodigando nell’identificazione delle salme. Il conducente del treno è stato accompagnato in ospedale in stato di choc.