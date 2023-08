Mentre le famiglie degli operai scomparsi nel drammatico incidente del treno avvenuto nei pressi della stazione di Brandizzo non possono fare altro se non pinagere le loro care vittime, gli inquirenti si interrogano sulla dinamica del sinistro. Perché il treno è passato a 160 chilometri orari? E perché gli operai in quel momento si trovavano sul binario? Alla base, probabilmente, c’è stato un grave errore di comunicazione.

Incidente del treno a Brandizzo: le ipotesi sul terribile schianto

Alla base dell’inchiesta della Polfer e della procura di Ivrea cìè una domanda specifica che riguarda la dinamica dello stesso incidente. Gli operai sono stati travolti mentre erano al lavoro sul binario e non si sono nemmeno accorti dell’arrivo del treno perché questo viaggiava ad una velocità elevatissima. Ma, appunto, ci si chiede: perché il convoglio si trovava a viaggiare sui 160 chilometri orari, essendo oltretutto ad una distanza così ravvicinata rispetto alla stazione?

Le immagini delle telecamere: un errore di comunicazione

Rispondere a questa domanda sarà compito degli inquirenti che, come primo passo, hanno deciso di considerare la visione delle immagini delle telecamere. Secondo quanto emerge, è evidente che alla base dell’incidente ci sia stato soprattutto un errore di comunicazione. Al momento non è chiaro se fosse il treno a non dover essere in transito su quel binario o se fossero gli stessi operai a non dover essere al lavoro in quel momento.