Emergono nuovi dettagli in merito al terribile incidente che è avvenuto nella notte tra ieri e oggi su un binario del treno vicino alla stazione di Brandizzo (Torino). Cinque operai si stavano occupando della manutenzione di parte della rotaia, quando un convoglio li ha raggiunti e travolti a 160 chilometri orari. Per i cinque non c’è stato nulla da fare: sono tutti morti sul colpo.

Torino, operai investiti e uccisi alla stazione di Brandizzo: chi sono le vittime

I loro nomi sono Kevin Laganà (22 anni, di Vercelli); Michael Zanera (34 anni, di Vercelli); Giuseppe Sorbillo (43 anni nato a Capua e residente a Brandizzo); Giuseppe Saverio Lombardo (52 anni, nato a Marsala e residente a Vercelli); Giuseppe Aversa (49 anni, di Chivasso). Si chiamavano così i cinque operai morti nella notte nelle vicinanze di Torino, mentre si stavano occupando della manutenzione di una parte del binario sitato poco distante dalla stazione di Brandizzo.

La morte degli operai e i due colleghi illesi

Tutti e cinque, insieme ai due colleghi rimasti miracolosamente illesi, lavoravano per la Sigifer di Borgo Vercelli. I resti degli operai sono stati ritrovati fino a 300 metri dal punto di impatto, mentre alcuni detriti causati dall’incidente hanno investito le auto parcheggiate nelle vicinanze della stazione. Le autorità stanno ancora cercando di comprendere al meglio quale possa essere stata l’esatta dinamica del terribile incidente.