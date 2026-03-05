Clima tesissimo a Milano, è la settimana del derby della Madonnina, valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2025-26. Milan e Inter si troveranno di fronte domenica sera, alle ore 20.45 allo stadio di San Siro ma, chi arbitrerà la sfida? Scopriamolo insieme.

Milan-Inter: domenica 8 marzo il derby della Madonnina

La settimana che precede un derby è sempre molto particolare, fatta di attese, sfottò, speranze e paure. La 28esima giornata di campionato vedrà di fronte Milan e Inter, che alle ore 20.45 di domenica 8 marzo si troveranno di fronte allo stadio San Siro di Milano. Sarà la squadra di Allegri a giocare “in casa”, con i ragazzi di Chivu chiamati a difendere, o ad aumentare, il divario proprio sui rossoneri, secondi in classifica, che al momento è di 10 punti. In attesa di sapere chi la spunterà, è stata comunicata la scelta dell’arbitro.

Milan-Inter, scelto l’arbitro per il derby: ecco chi è

E’ stato scelto l’arbitro del derby Milan-Inter, in programma domenica 8 marzo alle ore 20.45 a San Siro. La designazione è stata comunicata da Gianluca Rocchi, che ha scelto Daniele Doveri. Baccini e Berti saranno gli assistenti, Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e Di Bello (come aVar). Per Doveri sarà il quinto derby della Madonnina in totale, il quarto in campionato (due vittorie dell’Inter e un pareggio).