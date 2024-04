Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Milano per apologia della Shoah sui social. Sono state perquisite altre 4 persone.

Milano, 29enne arrestato per apologia della Shoah

Un uomo italiano di origini egiziane, di 29 anni, è stato arrestato per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all’odio razziale e religioso, aggravate dall’apologia della Shoah. La polizia ha effettuato anche quattro perquisizioni nei confronti di persone che avevano sostenuto e incitato le sue idee sui social network. Dalle indagini è emerso che il giovane ha avviato chat Whatsapp e Instagram con numerose persone con le sue stesse posizioni in cui ha manifestato sostegno alle azioni di Hamas, palesando un odio ossessivo verso il popolo ebraico. Ha anche condotto una quotidiana attività di condivisione di contenuti su questo tema.

Milano, arrestato 29enne: perquisite altre quattro persone

Sono stati anche eseguiti quattro decreti di perquisizione locale e personale nei confronti del padre del ragazzo e di altri tre soggetti che hanno sostenuto e incitato le sue esternazioni sui social. Una delle perquisizioni a un soggetto già conosciuto dalle forze dell’ordine è stata effettuata in Svizzera. L’uomo condivideva continuamente post su questo argomento e foto che lo immortalavano mentre si allenava per prepararsi all’impegno bellico. Aveva fatto delle ricerche sul web sui voli disponibili per andare nei territori mediorientali.