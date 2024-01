Milano, scritta "W Hitler" sui muri del memoriale della Shoah

Alla vigilia del Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio, sui muri del Memoriale della Shoah di Milano sono apparse le scritte “W Hitler” e “Fuck Israele”.

Sfregiato il memoriale “Binario 21, i Simpson ebrei deportati ad Auschwitz” dell’artista Alexsandro Palombo, la quarta volta in un anno.

Le parole dell’artista in merito alla frase “W Hitler” sul memoriale della Shoah

«Non reagire alle ripetute azioni d’odio ci porterà a normalizzare il pericolo dell’antisemitismo e a potenziare il male dell’indifferenza che inghiotte tutto e tutti. Chi volta lo sguardo davanti a questi scempi è complice del problema. Gli ultimi sfregi antisemiti e quelli degli scorsi mesi rimarranno come testimonianza e parte integrante dell’opera che tramuterà questo mare d’odio in strumento di sensibilizzazione e consapevolezza contro l’indifferenza e l’antisemitismo».