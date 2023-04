Milano, 66enne trovato morto in casa: l'ultima chiamata 20 giorni fa

Un uomo di 66 anni, che viveva da solo a Milano, è stato trovato morto dalle forze dell’ordine all’interno della sua camera da letto. L’uomo, che da tempo lavorava da remoto, aveva avuto l’ultima call di lavoro 20 giorni fa e poi nessuno lo aveva più sentito.

Milano, anziano trovato morto in casa dalle forze dell’ordine

Era quasi un mese, ormai, che nessuno aveva più visto nè sentito il 66enne di Paullo, comune nella città metropolitana di Milano. L’uomo, che viveva da solo in un appartamento, non aveva molti contatti con l’esterno, soprattutto da quando lavorava in smart working. Tra il 20 e 21 marzo l’ultima call di lavoro a cui aveva partecipato poi, da lì, il nulla. I carabinieri hanno ricevuto una richiesta di aiuto mercoledì e, entrando in casa dopo aver forzato la porta, hanno fatto la macabra scoperta.

Di cosa è morto il 66enne milanese?

Da quanto si apprende, il 66enne è morto a causa di un improvviso malore e, a quanto sembra, il decesso deve essere avvenuto almeno una ventina di giorni prima rispetto al ritrovamento del suo cadavere.