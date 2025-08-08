Due sorelle di 15 e 16 anni stavano rientrando in casa quando sono state raggiunte dal 40enne.

A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, due sorelle di 15 e 16 anni sono state sequestrate e violentate da un uomo di 40 anni che è poi stato arrestato.

Milano, due sorelle sequestrate e violentate in casa

Terribile quello che è successo a Sesto San Giovanni, nel Milanese, a due sorelle di 15 e 16 anni.

Le minorenni stavano infatti rientrando nella propria casa quando sono state raggiunte nell’ascensore condominiale da un uomo sconosciuto il quale, dopo aver aspettato che aprissero la porta del loro appartamento, le ha minacciate con un cacciavite e le ha sequestrate nella loro casa. Le due sorelle sono state poi costrette a subire ripetuti atti sessuali e a bere alcolici. Prima di fuggire le ha anche rapinante, prendendo alcuni oggetti preziosi e i loro cellulare, prima che i genitori delle due adolescenti rientrassero.

Milano, due sorelle sequestrate e violentate in casa: arrestato un 40enne

Le indagini per cercare il 40enne sono partite subito e, grazie all’ausilio di diverse pattuglie, l’aggressore è stato rintracciato che vagava per strada con in possesso non solo i cellulari e gli oggetti rubati, ma anche il cacciavite e alcune fascette da elettricista. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e rapina.