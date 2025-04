Un quadro allarmante per i ciclisti

Milano, una delle città più dinamiche d’Europa, si trova ad affrontare una realtà preoccupante per i ciclisti. Nonostante gli sforzi del Comune per promuovere la mobilità sostenibile, i numeri parlano chiaro: nel 2023, sono stati registrati 1.140 feriti tra gli utenti delle due ruote, con una media di 3 incidenti al giorno.

Questo rappresenta il dato peggiore dal 2014, un campanello d’allarme che non può essere ignorato.

Le vittime della strada

Oltre ai feriti, il bilancio tragico si arricchisce di 5 morti nel corso dell’anno. Questi numeri sollevano interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture ciclabili e sulla cultura della mobilità in città. Le associazioni che promuovono l’uso delle biciclette denunciano una mancanza di consapevolezza e di rispetto per i ciclisti da parte degli automobilisti, evidenziando la necessità di un cambiamento culturale profondo.

Le iniziative del Comune e le sfide future

Il Comune di Milano ha avviato diverse iniziative per migliorare la situazione, come l’ampliamento delle piste ciclabili e campagne di sensibilizzazione. Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga. È fondamentale che le istituzioni collaborino con le associazioni locali per creare un ambiente più sicuro e accogliente per i ciclisti. Solo attraverso un impegno congiunto sarà possibile trasformare Milano in una città realmente a misura di bicicletta.