Un quadro allarmante per gli affitti a Milano

Negli ultimi anni, Milano ha visto un’impennata dei prezzi degli affitti, rendendo sempre più difficile per le famiglie e i lavoratori trovare abitazioni accessibili. Secondo il recente rapporto dell’Osservatorio casa abbordabile, i costi degli affitti sono aumentati in modo esponenziale, costringendo molti a cercare soluzioni abitative in periferia o addirittura nell’hinterland. Questo fenomeno non colpisce solo i lavoratori a basso reddito, ma anche impiegati e dirigenti, i cui stipendi non riescono a tenere il passo con l’aumento dei prezzi.

Il dramma degli spazi abitativi

Un dato significativo emerso dallo studio è che un operaio nel 2015 poteva permettersi di affittare circa 35 metri quadri. Oggi, nel 2023, questa cifra è scesa a soli 19 metri quadri. Questo significa che le famiglie sono costrette a ridurre le dimensioni delle loro abitazioni, sacrificando comfort e qualità della vita. La situazione è particolarmente critica per i giovani, che si trovano a dover affrontare un mercato immobiliare sempre più competitivo e inaccessibile.

Le conseguenze sociali di una crisi abitativa

La crisi degli affitti a Milano non è solo un problema economico, ma ha anche profonde implicazioni sociali. La crescente difficoltà nel trovare abitazioni accessibili sta spingendo molti a lasciare la città, creando un esodo di talenti e competenze. Inoltre, la concentrazione di persone a basso reddito nelle periferie può portare a un aumento delle disuguaglianze sociali e a una maggiore marginalizzazione. È fondamentale che le istituzioni e le politiche pubbliche affrontino questa emergenza, promuovendo soluzioni abitative sostenibili e accessibili per tutti.